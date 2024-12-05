Политолог назвал Такера Карлсона неформальным посланником Трампа

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву. По мнению эксперта, Карлсон является неформальным посланником избранного президента США Дональда Трампа.

«Это очевидный факт. Они большие друзья. Он постоянно везде рядом с ним. Он давно уже такой внештатный советник Трампа, это известно еще было в конце первого срока Трампа. Что он не только его большой друг, приятель и сторонник, но и еще старается быть его неформальным посланником. Такого рода ситуация есть», — сказал Дробницкий.

При этом он подчеркнул, что переговоры по Украине будет вести не Карлсон. Диалог, по его словам, возможен при выполнении двух условий: это личные контакты Трампа и президента РФ Владимира Путина, а также намерение американского лидера сделать то, что он обещал.

Такер Карлсон накануне опубликовал видео на фоне московского Кремля. Он заявил, что 2 декабря прибыл в Москву специально для беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Журналист поделился, что интервью с главой российского МИД получилось «абсолютно захватывающим». По его словам, видеозапись будет опубликована очень скоро.

Позднее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что визит Карлсона в Москву говорит о том, что он стал эмиссаром вновь избранного президента США Дональда Трампа. Его визит связан с дипломатией, за которую выступает новая администрация страны, считает эксперт.

Ранее политолог назвал визит Карлсона в Москву подготовкой общественного мнения в США.