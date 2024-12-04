Известный американский журналист Такер Карлсон приехал в Россию для беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте Карлсона.

Журналист заявил, что 2 декабря он прибыл в Москву, чтобы взять интервью у главы российского МИД. Карлсон отметил, что интервью с Лавровым получилось «абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что интервью выйдет очень скоро.

21 ноября Карлсон заявил, что Соединенные Штаты обладают признаками фашистского государства.

В тот же день Карлсон упрекнул президента США Джо Байдена за разрешение Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России.

В феврале президент России Владимир Путин дал двухчасовое интервью американскому журналисту. Российский лидер прочитал почти получасовую лекцию об истории от Рюрика до наших дней, а также рассказал о попытке РФ вступить в НАТО.

Ранее Такер Карлсон заявил, что Украина потеряла территории из-за Байдена.