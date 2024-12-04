Эксперт: Такер Карлсон стал эмиссаром Трампа в ходе визита в Россию

Визит американского журналиста Такера Карлсона говорит о том, что он стал эмиссаром вновь избранного президента США Дональда Трампа. Его визит связан с дипломатией, за которую выступает новая администрация страны, заявил в беседе с 360.ru политолог-американист Малек Дудаков.

С командой нового президента Штатов Карлсон имеет прочные связи, поддерживая скорейшее завершение конфликта на Украине, считает эксперт. По его мнению, он вновь прибыл в Россию в роли независимого эмиссара Трампа и привез его условия для проведения переговоров по украинскому кризису.

«В рамках интервью [с главой МИД РФ Сергеем Лавровым] российская сторона озвучила свои условия. В дальнейшем начнется согласование и попытка выйти на некий компромисс», — считает американист.

Влияние журналиста в США Дудаков оценил как достаточное большое, заявив, что прибытие такого человека поможет донести позицию России до миллионов американцев.

Напомним, до этого Карлсон опубликовал видео на фоне московского Кремля и сообщил, что прибыл в Москву ради интервью с Лавровым. Позже в ведомстве сообщили, что министр подробно рассказал журналисту о положении дел на Украине, действиях украинских властей и будущем региона.

На Украине посчитали, что Карлсон мог приехать в Москву, чтобы передать «какие-то послания» российским властям от Трампа.

Ранее Захарова ответила, когда опубликуют интервью Лаврова Карлсону.