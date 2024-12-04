Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: Такер Карлсон стал эмиссаром Трампа в ходе визита в Россию

Политолог Дудаков: Такер Карлсон приехал в Москву как эмиссар

close
Seth Wenig/AP

Визит американского журналиста Такера Карлсона говорит о том, что он стал эмиссаром вновь избранного президента США Дональда Трампа. Его визит связан с дипломатией, за которую выступает новая администрация страны, заявил в беседе с 360.ru политолог-американист Малек Дудаков.

С командой нового президента Штатов Карлсон имеет прочные связи, поддерживая скорейшее завершение конфликта на Украине, считает эксперт. По его мнению, он вновь прибыл в Россию в роли независимого эмиссара Трампа и привез его условия для проведения переговоров по украинскому кризису.

«В рамках интервью [с главой МИД РФ Сергеем Лавровым] российская сторона озвучила свои условия. В дальнейшем начнется согласование и попытка выйти на некий компромисс», — считает американист.

Влияние журналиста в США Дудаков оценил как достаточное большое, заявив, что прибытие такого человека поможет донести позицию России до миллионов американцев.

Напомним, до этого Карлсон опубликовал видео на фоне московского Кремля и сообщил, что прибыл в Москву ради интервью с Лавровым. Позже в ведомстве сообщили, что министр подробно рассказал журналисту о положении дел на Украине, действиях украинских властей и будущем региона.

На Украине посчитали, что Карлсон мог приехать в Москву, чтобы передать «какие-то послания» российским властям от Трампа.

Ранее Захарова ответила, когда опубликуют интервью Лаврова Карлсону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами