Политолог назвал визит Карлсона в Москву подготовкой общественного мнения в США

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву. По мнению эксперта, это один из элементов информационной кампании избранного президента США Дональда Трампа.

По словам политолога, несмотря на то, что Трамп еще не получил официальных президентских полномочий, над ним довлеет его обещание быстро решить украинский вопрос.

«Для того чтобы это сделать, в американском обществе, не только в американском, в западных государствах крайне сильна функция участия общественного мнения. <...> Процесс подготовки общественного мнения осуществляется с участием раскрученных медийных фигур. И, конечно же, Карлсон — одна из главных звезд в обойме трамповской информационной политики», — сказал Пинчук.

Такер Карлсон накануне опубликовал видео на фоне московского Кремля. Он заявил, что 2 декабря прибыл в Москву специально для беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Журналист поделился, что интервью с главой российского МИД получилось «абсолютно захватывающим». По его словам, видеозапись будет опубликована очень скоро.

Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) позднее заявил, что Карлсон мог приехать в Москву не только ради интервью с Лавровым, он мог передать «какие-то послания» российским властям от Трампа.

Ранее сын Трампа заявил, что Карлсон помогает урегулировать конфликт на Украине.