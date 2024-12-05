Кандидат на должность главы национальной разведки США при новой администрации Дональда Трампа Тулси Габбард регулярно читала новости, представленные телеканалом Russia Today. Об этом сообщает американский телеканал ABC.

«Три бывших советника (кандидата на пост главы разведки США. – прим. ред.) заявили, что Габбард, покинувшая Демократическую партию в 2022 году, регулярно читала и делилась статьями с российского новостного сайта RT», — говорится в сообщении телеканала.

Один из бывших помощников Габбард, сообщает ABC, заявил, что она продолжала распространять статьи RT «еще долгое время после того», как ей сообщили, что это издание якобы «не является надежным источником информации».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российским журналистам не дают нормально работать за рубежом – ни в странах Европы, ни в США. В том числе преследованию подвергается телеканал RT. Ему всячески мешают и стремятся его закрыть, хотя для России – это единственная точка опоры в сфере СМИ.

Напомним, в сентябре минфин США ввел санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен назвал медиагруппу «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, подразделением российской разведки. После этого за санкции против российских СМИ Вашингтон раскритиковала входящая в ЕС Венгрия, а в Кремле заявили, что вводимые ограничения граничат с безумием.

Ранее в США заявили о невозможности устранить российские СМИ из информационного поля.