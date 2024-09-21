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В США заявили о невозможности устранить российские СМИ из информационного поля

NYT: США не смогут устранить RT и «Россию сегодня» из информационного поля

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Shutterstock/FOTODOM

Преследование телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» со стороны властей США, поддерживаемое социальными сетями, не сможет полностью вытеснить эти издания из информационного пространства. Об этом сообщает газета New York Times.

«У RT и связанных с ним сетей есть множество альтернативных каналов для распространения своих материалов, особенно благодаря их значительной популярности в Латинской Америке, Ближнем Востоке и Африке», — отмечает издание.

В статье газеты отмечается, что российские СМИ и ранее находили способы быстро возвращаться к своей аудитории и пользуются значительной популярностью в таких регионах, как Латинская Америка, Африка и Ближний Восток.

21 сентября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что действия правительства США в отношении российского телеканала RT невозможно интерпретировать иначе как акт террора и ограничение свободы СМИ.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа RT якобы вмешивалась в суверенные дела других стран и принимала участие в «тайных информационных операциях».

Ранее Захарова прокомментировала призыв Блинкена относиться к RT как к разведке.

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