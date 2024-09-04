США планируют обвинить Россию во вмешательстве в президентские выборы

Администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы, которые пройдут 5 ноября 2024 года. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

«Администрация Байдена в среду [4 сентября] планирует обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на президентские выборы в США 2024 года с помощью кремлевских СМИ и других онлайн-платформ для распространения дезинформации среди американских избирателей», — сообщают журналисты.

По данным источников, в среду США предпримут шаги, направленные на противодействие «усилиям Кремля».

В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах в США победит избранный американским народом кандидат, а дело России — не вмешиваться и наблюдать.

Ранее в Кремле оценили возможное изменение политики США к России после выборов.