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Путин о преследовании RT за границей: «Это наша единственная точка опоры»

Путин назвал Russia Today точкой опоры для России среди СМИ в других странах

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российским журналистам не дают нормально работать за рубежом – ни в странах Европы, ни в США. В том числе преследованию подвергается телеканал RT. Ему всячески мешают и стремятся его закрыть, хотя для России – это единственная точка опоры в сфере СМИ, заявил президент РФ Владимир Путин.

В отличие от англосаксонских стран, у России нет разветвленной системы СМИ за рубежом, но даже существующие ресурсы подвергаются гонению, напомнил Путин.

«Все закрывают, придумывают кучу сложностей... У нас всего-то одна точка опоры там — Russia Today. И все, ничего нет. Но и это стараются закрыть, и этого боятся», — подчеркнул он.

Напомним, в сентябре минфин США ввел санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен назвал медиагруппу «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, подразделением российской разведки. После этого за санкции против российских СМИ Вашингтон раскритиковала входящая в ЕС Венгрия, а в Кремле заявили, что вводимые ограничения граничат с безумием.

Ранее в США заявили о невозможности устранить российские СМИ из информационного поля.

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