Политолог сравнила ситуацию в Южной Корее с протестами в Грузии

Нынешняя ситуация в Южной Корее напоминает происходящее в Грузии. В обеих странах президент является прозападным, а другие политические силы выступают за суверенитет во внешнеполитических вопросах. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявила доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко.

Различие, по ее словам, лишь в том, что в Грузии за самостоятельность выступают правительство и парламент, а в Южной Корее парламентская оппозиция.

«Все эти противоречия, как мы видим, входят в клинч друг с другом и выплескиваются в такого рода кризис», — отметила эксперт.

Все это говорит о том, что в тех странах, где выбирается прозападный курс, идущий вразрез с национальными интересами и ценностями, руководство может столкнуться с большими проблемами, подытожила Войко.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Тем же вечером парламент республики проголосовал за отмену военного положения. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать свой указ, что и произошло на заседании кабинета министров.

4 декабря депутаты южнокорейского парламента вынесли на рассмотрение инициативу об объявлении импичмента президенту страны.

В Грузии тем временем продолжаются протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Европейский союз.

Ранее в МИД рассказали, когда Россия пойдет на нормализацию отношений с Грузией.