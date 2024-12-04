В МИД рассказали, когда Россия пойдет на нормализацию отношений с Грузией

Россия будет готова к нормализации отношений с Грузией, когда аналогичный курс возьмут власти страны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Что касается дальнейших перспектив нормализации двусторонних отношений с Грузией, то готовы идти по этому пути настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси», — сказала дипломат.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. В стране до сих пор в связи с этим проходят протесты.

21 ноября Захарова заявила, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Грузии и считает их безосновательными. Дипломат отметила, что подобной работой занимался Запад, пытающийся дестабилизировать обстановку, поставить у власти лояльных кандидатов.

Ранее Путин заявил о мужестве властей Грузии.