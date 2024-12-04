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В парламент Южной Кореи внесли предложение об импичменте президента

Южнокорейский парламент рассмотрит предложение об импичменте президента

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Ints Kalnins/Reuters

Депутаты южнокорейского парламента вынесли на рассмотрение инициативу об объявлении импичмента президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что после внесения предложения голосование по импичменту должно состояться в течение 1-3 суток, то есть, крайний срок — 7 декабря.

Чтобы импичмент состоялся, для начала нужны 2/3 голосов парламентариев. В поддержку инициативы выступают оппозиционные партии (192 мандата), в то время как у правящей «Гражданской силы» 108 мандатов из 300. При этом некоторые депутаты из партии Юн Сок Ёля голосовали за отмену введенного накануне военного положения.

После голосования делом об импичменте займется Конституционный суд.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Тем же вечером парламент республики проголосовал за отмену военного положения. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать свой указ, что и произошло на заседании кабинета министров.

Ранее министр обороны Южной Кореи подал в отставку.

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