В Пакистане сообщили о готовности принять Путина в любое время

Пакистан готов в любое время принять президента России Владимира Путина. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр энергетики страны Сардар Легари.

Он отметил, что приветствовал бы визит Путина и выразил уверенность в том, что взаимные визиты между руководствами стран состоятся в ближайшее подходящее время. Легари также является сопредседателем российско-пакистанской межправкомиссии, заседание которой прошло в Москве в начале декабря, с российской стороны ее возглавляет министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

2 декабря председателя Госдумы Вячеслава Володина пригласили посетить с визитом Пакистан.

Сообщалось, что власти Пакистана работают над открытием прямого авиасообщения с Россией и Белоруссией в рамках усилий по укреплению торговых отношений и улучшению региональной связи.

Также накануне стало известно, что первый товарный поезд из России планируется отправить в Пакистан к апрелю 2025 года.

Ранее в Пакистане заявили, что российские ракеты предотвратят более масштабную войну.