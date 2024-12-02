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Володина пригласили в Пакистан

Спикер Нацсобрания Пакистана Аяз Садик: Володина пригласили посетить республику

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Председателя Госдумы Вячеслава Володина пригласили посетить с визитом Пакистан. Об этом в интервью ТАСС заявил спикер Национального собрания Пакистана Сардар Аяз Садик.

«Я пригласил председателя Думы также посетить Пакистан», — сказал он.

По словам политика, он ожидает получить ответ о визите Володина в исламскую республику в 2025 году.

На прошлой неделе министр коммуникаций, приватизации и инвестиций Пакистана Абдул Алим Хан сообщил, что власти его страны работают над открытием прямого авиасообщения с Россией и Белоруссией в рамках усилий по укреплению торговых отношений и улучшению региональной связи.

В августе президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Пакистана развиваются успешно и с хорошей отдачей, в том числе по антитеррористическому и афганскому направлениям. Среди прочего глава российского государства отметил дружественный характер отношений Москвы и Исламабада.

Ранее Пакистан предложил России торговлю по бартеру.

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