Володина пригласили в Пакистан

Председателя Госдумы Вячеслава Володина пригласили посетить с визитом Пакистан. Об этом в интервью ТАСС заявил спикер Национального собрания Пакистана Сардар Аяз Садик.

«Я пригласил председателя Думы также посетить Пакистан», — сказал он.

По словам политика, он ожидает получить ответ о визите Володина в исламскую республику в 2025 году.

На прошлой неделе министр коммуникаций, приватизации и инвестиций Пакистана Абдул Алим Хан сообщил, что власти его страны работают над открытием прямого авиасообщения с Россией и Белоруссией в рамках усилий по укреплению торговых отношений и улучшению региональной связи.

В августе президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Пакистана развиваются успешно и с хорошей отдачей, в том числе по антитеррористическому и афганскому направлениям. Среди прочего глава российского государства отметил дружественный характер отношений Москвы и Исламабада.

Ранее Пакистан предложил России торговлю по бартеру.