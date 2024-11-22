В Пакистане считают, что российские ракеты предотвратят более масштабную войну

Новые российские ракеты могут стабилизировать ситуацию, а также предотвратить более масштабную войну. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.

»Путин дал правильный ответ, это достойный ответ, это поможет стабилизировать ситуацию и предотвратить все более масштабную войну», — сказал сенатор.

Накануне эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин заявил, что российская баллистическая гиперзвуковая ракета «Орешник» может стать весомым козырем, который позволит завершить конфликт на Украине.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт раскрыл, насколько точна ракета «Орешник».