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Первый товарный поезд из России в Пакистан отправят в 2025 году

Первый товарный поезд из РФ планируется отправить в Пакистан к апрелю 2025 года

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Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Первый товарный поезд из России планируется отправить в Пакистан к апрелю 2025 года. Об этом заявил министр энергетики Пакистана Сардар Легари, его слова приводит РИА Новости.

«Обе страны договорились о том, чтобы отправить первый товарный поезд из России в Пакистан до 31 марта 2025 года, это позволит показать истинный потенциал торговли в предстоящие годы», — сказал он.

Министр также сообщил о работе над дорожной картой по торгово-экономическому сотрудничеству, рассчитанной на пятилетний период — с 2025 по 2030 год.

В июле Пакистан предложил России расширить торговлю, вернувшись к бартерным отношениям.

В конце ноября стало известно, что власти Пакистана работают над открытием прямого авиасообщения с Россией в рамках усилий по укреплению торговых отношений и улучшению региональной связи.

Ранее в Пакистане предложили упростить визовый режим с Россией.

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