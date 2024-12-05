Казахстан и Южная Корея отменили переговоры министров обороны

Запланированные на 5 декабря переговоры министров обороны Казахстана и Южной Кореи не состоятся по инициативе казахской стороны. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Представитель министерства обороны Республики Корея заявил, что две страны пришли к такому решению после консультаций и рассмотрения текущей ситуации», — говорится в публикации.

4 декабря сообщалось, что на фоне политического кризиса в стране глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед гражданами страны и принял решение подать в отставку.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Ранее кризис в Южной Корее объяснили волной турбулентности после выборов в США.