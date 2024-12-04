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Министр обороны Южной Кореи подал в отставку

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился и подал в отставку

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Depositphotos

Глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед гражданами страны и принял решение подать в отставку на фоне политического кризиса в стране. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что Россия с тревогой наблюдает за ситуацией в Южной Корее и надеется, что она не окажет влияния на обстановку в регионе.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Ранее в НАТО заявили, что альянс следит за ситуацией в Южной Корее.

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