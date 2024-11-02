В Чечне наградили дочь главы республики Кадырова

В Чечне наградили дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат. Об этом сообщил ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

По данным корреспондентов, ей вручили медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР» за личные заслуги в укреплении связей между Чечней и республиками Донбасса.

Сама Кадырова в соцсетях написала, что для нее огромная честь и ответственность получить эту награду.

На начало октября сын Кадырова Адам попал в Книгу рекордов России за то, что в 16 лет возглавил охрану своего отца. Всего у подростка уже больше десяти наград. Ему начали вручать их после избиения задержанного за сожжение Корана. После этого инцидента Адам Кадыров получил награды в преимущественно мусульманских субъектах России: самой Чечне, Карачаево-Черкессии, Татарстане и Кабардино-Балкарии.

Его отмечали «За заслуги» перед регионами, в частности за «укрепление традиционных исламских ценностей». Кроме того, Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» вручила Кадырову орден «Трудовая доблесть России». В Чечне Адама признали Героем республики и выдали ему орден «Честь Отечества».

Ранее Адам Кадыров пулеметом нарисовал в небе сердечко.