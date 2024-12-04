Путин анонсировал подписание Россией соглашения о сотрудничестве с Ираном

Россия и Иран могут подписать соглашение о сотрудничестве в ходе визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву. Об этом заявил в ходе выступления на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин.

«Мы закончили фундаментальный договор, в котором будут отрегулированы все вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в будущем. Надеюсь, что в ходе предстоящего визита в Российскую Федерацию президента Ирана он будет подписан», — сказал российский лидер.

В октябре иранский посол в Москве Казем Джалали заявлял, что договор между Ираном и Россией о стратегическом партнерстве должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита, поскольку подписание документа на полях саммита БРИКС «затмит величие этой церемонии».

3 декабря в Кремле подтвердили скорый визит Пезешкиана в Россию и подписание соглашения.

Ранее в Иране анонсировали встречу по Сирии в Дохе с участием России.