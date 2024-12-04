Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин анонсировал подписание Россией соглашения о сотрудничестве с Ираном

Путин: Россия рассчитывает на подписание соглашения о сотрудничестве с Ираном

close
Shutterstock

Россия и Иран могут подписать соглашение о сотрудничестве в ходе визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву. Об этом заявил в ходе выступления на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин.

«Мы закончили фундаментальный договор, в котором будут отрегулированы все вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в будущем. Надеюсь, что в ходе предстоящего визита в Российскую Федерацию президента Ирана он будет подписан», — сказал российский лидер.

В октябре иранский посол в Москве Казем Джалали заявлял, что договор между Ираном и Россией о стратегическом партнерстве должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита, поскольку подписание документа на полях саммита БРИКС «затмит величие этой церемонии».

3 декабря в Кремле подтвердили скорый визит Пезешкиана в Россию и подписание соглашения.

Ранее в Иране анонсировали встречу по Сирии в Дохе с участием России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами