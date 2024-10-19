Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Иран подпишут договор о партнерстве не на саммите БРИКС

Путин подпишет договор о партнерстве с Пезешкианом в ходе его отдельного визита

close
Iranian State Tv/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подпишет со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом договор о стратегическом партнерстве не на полях саммита БРИКС, а в ходе отдельного визита президента Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на иранского посла в Москве Казема Джалали, передает ТАСС.

«Посоветовавшись с российской стороной, мы пришли к выводу, что договор должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита, так как [подписание соглашения] на полях международного события, предполагающего участие многих сторон, затмит величие этой церемонии», — сказал Джалали.

По его словам, договор полностью готов и будет заключен в ближайшем будущем.

В сентябре Пезешкиан на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Тегеран никогда не одобрял военную операцию России на Украине.

В прошлом месяце он также заявлял, что после его прихода к власти Иран больше не передает никакого вооружения российской стороне.

Ранее Путин назвал Иран союзником России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами