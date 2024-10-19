Россия и Иран подпишут договор о партнерстве не на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин подпишет со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом договор о стратегическом партнерстве не на полях саммита БРИКС, а в ходе отдельного визита президента Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на иранского посла в Москве Казема Джалали, передает ТАСС.

«Посоветовавшись с российской стороной, мы пришли к выводу, что договор должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита, так как [подписание соглашения] на полях международного события, предполагающего участие многих сторон, затмит величие этой церемонии», — сказал Джалали.

По его словам, договор полностью готов и будет заключен в ближайшем будущем.

В сентябре Пезешкиан на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Тегеран никогда не одобрял военную операцию России на Украине.

В прошлом месяце он также заявлял, что после его прихода к власти Иран больше не передает никакого вооружения российской стороне.

Ранее Путин назвал Иран союзником России.