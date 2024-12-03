В Иране анонсировали встречу по Сирии в Дохе с участием России

Высокопоставленные представители России, Ирана, Турции и Катара могут встретиться 7–8 декабря на полях Дохийского форума для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи, передает телеканал Al Jazeera.

«Вероятно, что на следующей неделе в Дохе состоится встреча с участием Катара, Ирана, Турции и России для обсуждения ситуации в Сирии», — цитирует СМИ главу МИД.

По данным иранского агентства Fars, которое ссылается на Аргачи, встреча может пройти на уровне глав внешнеполитических ведомств.

2 декабря первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций по запросу Дамаска 3 декабря проведет срочное заседание в связи с атакой террористов в Сирии. По словам дипломата, запрос Сирии поддержали Россия, Китай и африканские страны–члены Совбеза.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее президент Ирана назвал активизацию террористов в Сирии частью плана США.