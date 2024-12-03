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В Кремле заявили, что РФ и Иран скоро подпишут договор о стратегическом партнерстве

Песков: РФ и Иран не намерены тянуть с договором о стратегическом партнерстве

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Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Россия и Иран не намерены затягивать с подписанием соглашения о стратегическом партнерстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Действительно, мы не намерены тянуть с подписанием соглашения», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он отметил, что пока нет четкого понимания того, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит для этого Россию.

3 декабря Пезешкиан заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным «в ближайшем будущем». Речь об этом зашла во время второго по счету интервью Пезешкиана на посту президента. Конкретной даты он также не назвал.

До этого иранский посол в Москве Казем Джалали заявлял, что договор между Ираном и Россией о стратегическом партнерстве «должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита», поскольку подписание документа на полях саммита БРИКС «затмит величие этой церемонии».

Ранее Путин назвал Иран союзником России.

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