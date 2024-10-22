Евросоюз совершил акт глобального воровства, решив использовать доходы от замороженных активов РФ для кредитования Украины. Об этом заявил ТАСС исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

По его словам, решение Евросоюза нанесет ущерб репутации евро и будет способствовать созданию независимой финансовой инфраструктуры в рамках БРИКС.

Логвинов обвинил ЕС в «экономическом преступлении мирового масштаба». Он отметил, что Брюссель использовал нелегитимные санкции против суверенных активов России как инструмент внешней политики, что угрожает международной финансовой системе, подрывает доверие к евро и ухудшает инвестиционный климат в Евросоюзе.

На этом фоне дипломат подчеркнул важность обсуждения на саммите БРИКС в Казани вопроса о создании альтернативной финансовой системы, независимой от «западных прихотей».

22 октября депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани заявил, что кредит Украине в размере €35 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов является бомбой замедленного действия, поскольку угрожает экономическому будущему Европы.

Ранее Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.