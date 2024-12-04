В НАТО заявили, что альянс следит за ситуацией в Южной Корее

Североатлантический альянс следит за ситуацией в Южной Корее, которая является важным партнером НАТО. Об этом заявил генсек организации Марк Рютте перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран альянса, передает РИА Новости.

«Мы внимательно следим за ситуацией, но сейчас я не буду комментировать эту внутреннюю ситуацию», — сказал он.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение, а представитель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун принес извинения за действия президента Юн Сок Ёля.

Тем временем оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Голосование по нему может пройти 6-7 декабря.

Ранее президента Южной Кореи предостерегли от неподчинения решениям парламента.