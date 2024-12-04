Россия надеется, что события в Южной Корее не отразятся на регионе

Россия с тревогой наблюдает за ситуацией в Южной Корее и надеется, что она не окажет влияния на обстановку в регионе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«Мы с тревогой наблюдаем за трагическими событиями, которые разворачиваются в Южной Корее», — сказала дипломат.

Она добавила, что российская сторона рассчитывает на то, что события в Южной Корее не отразятся на общественно-политической обстановке в целом на полуострове, поскольку «она и без того осложнена провокационными действиями США и их союзников».

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Тем временем оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Голосование по нему может пройти 6-7 декабря.

Ранее в Южной Корее резко выросло число пользователей Telegram.