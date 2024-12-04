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Стало известно, когда южнокорейская оппозиция инициирует импичмент президента

Рёнхап: оппозиция в Южной Корее инициирует импичмент президента 4 декабря

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The Presidential Office/Reuters

Оппозиционные партии в Южной Корее договорились представить предложение об импичменте президента страны Юн Сок Ёля 4 декабря в 14:40 по местному времени (8:40 мск). Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Пока не уточняется, было ли предложение уже представлено.

Голосование по предложению должно состояться в течение 24–72 часов, то есть оно должно пройти 6 или 7 декабря.

До этого сообщалось, что оппозиционные партии Южной Кореи, в том числе Объединенная демократическая партия, предложат импичмент президента, министров обороны, внутренних дел и безопасности.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Представитель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун принес извинения за действия президента Юн Сок Ёля.

Ранее президента Южной Кореи предостерегли от неподчинения решениям парламента.

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