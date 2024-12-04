Террористы на территории Сирии пользуются той же тактикой боя, что и украинские националисты, а спецслужбы Украины присутствуют в сирийской провинции Идлиб. Об этом в беседе с РИА Новости заявил неназванный российский военный специалист, изучающий БПЛА террористов в Сирии.

«Боевики используют такую же тактику, как и украинцы. Я могу сделать вывод из этого, что спецслужбы Украины присутствуют в зоне деэскалации Идлиб», — подчеркнул военный.

Как отметил российский специалист, террористы в Сирии стали использовать дроны «камикадзе» в темное время суток. Эта тактика ведения боя присуща ВСУ на Украине, отметил он.

Кроме того, российский военный специалист заметил, что на каждом дроне есть надписи на английском языке. Это не характерно для террористов арабского происхождения, сообщил он.

До этого газета New York Times, ссылаясь на исполнительного директора Сирийской чрезвычайной оперативной группы (американской гуманитарной организации) Муаза Мустафу заявила, что в Сирии террористы координируют с Украиной свои действия, чтобы противодействовать России.

По его словам, между повстанцами в арабской республике и Украиной была и по-прежнему осуществляется координация по таким вопросам, как противодействие российской информации и оказание медицинской помощи.

4 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины вооружают боевиков международной террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в сирийской провинции Идлиб.

Ранее политолог оценил вероятность захвата террористами власти в Сирии.