Политолог оценил вероятность захвата террористами власти в Сирии

Захват города Алеппо боевиками из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) создает риск взятия остальной части страны. Об этом заявил политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский, передает «Лента.ру».

По его словам, наступление боевиков стало неожиданностью для армии Сирии, потому что они устали от гражданской войны, которая идет с 2011 года. Из-за неподготовленности армия была вынуждена отступить и столкнулась с проблемами нейтрализации воздушной угрозы.

«Существует риск отступления, которое приведет к деморализации сил и потери Башаром Асадом контроля над другими территориями и крупными городами. Надо помнить и о «пятой колонне», которая присутствует во всех частях Сирии и готова помогать джихадистам», — заявил политолог.

По его словам, на данный момент нет сведений о том, куда планируют наступать боевики, однако сейчас они двигаются в сторону города Хама на южном направлении. Яшлавский добавил, что это создает серьезную угрозу, поскольку в случае взятия под контроль коммуникации, которые ведут к столице, ситуация осложнится для остальной части страны.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее в Пентагоне сообщили о контактах с Россией по Сирии.