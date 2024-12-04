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В США рассказали о поддержке Украиной террористов в Сирии

NYT: в Сирии террористы координируют свои действия с Украиной

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Omar Albam/AP

В Сирии террористы координируют с Украиной свои действия, чтобы противодействовать России. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на исполнительного директора Сирийской чрезвычайной оперативной группы (американской гуманитарной организации) Муаза Мустафу.

По его словам, между повстанцами в арабской республике и Украиной была и по-прежнему осуществляется координация по таким вопросам, как противодействие российской информации и оказание медицинской помощи.

«Для них естественно координировать свои действия», — сказал Мустафа.

Он также заявил, что желание помочь Украине стало еще одним фактором, который побудил повстанцев к наступлению, чтобы нанести удар по РФ, их «общему врагу».

4 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины вооружают боевиков международной террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в сирийской провинции Идлиб.

2 декабря РИА Новости сообщало со ссылкой на источник в сирийских спецслужбах, что боевики смогли захватить Алеппо при поддержке советников с Украины и с помощью передовых технологий США.

28 ноября телеканал CNN передавал, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее Сирия разорвала дипотношения с Украиной.

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