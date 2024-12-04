Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) министерств обороны Украины вооружают боевиков международной террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в Сирии. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном сирийскому кризису, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты в сопровождении террористов из ХТШ были замечены в научном центре провинции Алеппо», — сказал постпред.

Он отметил, что боевики не только не скрывают, но и откровенно бравируют фактами поддержки, которую им оказывает украинская сторона.

«Мы также делились информацией о том, что сотрудники ГУР Украины вооружают боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями. Эксперты, в том числе западные, тогда отнеслись к этой информации скептически», — продолжил дипломат.

Он добавил, что случившееся 27 ноября подтвердило достоверность данных РФ.

2 декабря РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в сирийских спецслужбах, что боевики смогли захватить Алеппо при поддержке советников с Украины и с помощью передовых технологий США.

Ранее политолог оценил вероятность захвата террористами власти в Сирии.