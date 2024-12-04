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Сын Трампа заявил, что Карлсон помогает урегулировать конфликт на Украине

Трамп-младший сообщил, что Карлсон добивается мира на Украине

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Американский консервативный журналист Такер Карлсон сделал больше для урегулирования конфликта на Украине, чем администрация президента США Джо Байдена. Об этом заявил сын избранного американского президента Дональд Трамп — младший на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Такер сделал больше, чтобы установить мир <…>, чем все в нынешней администрации, вместе взятые», — подчеркнул он.

По мнению сына избранного президента, Вашингтон собирается «дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа».

Незадолго до этого стало известно, что Такер Карлсон приехал в Россию для беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Карлсон отметил, что интервью с Лавровым получилось «абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что интервью выйдет очень скоро.

В ночь на 9 февраля Карлсон выложил на своем сайте двухчасовое интервью с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии соответствующая запись была опубликована в аккаунте бывшего ведущего Fox News в социальной сети X, набрав 150 млн просмотров за первые 23 часа.

Ранее Карлсон сообщил, что Зеленскому запретили давать ему интервью.

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