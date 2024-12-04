В Кремле высказались о возможности переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с «Известиями», что оснований для переговоров между Москвой и Киевом пока нет.
По его словам, многие государства предлагают стать площадкой для подобного диалога, в том числе Катар. Представитель Кремля сказал, что эмират «очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно». Вместе с тем он отметил, что отношения Российской Федерации и Катара превосходно развиваются.
«Мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — добавил Песков.
В ноябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский кризис пока очень далек от политико-дипломатического урегулирования.
В том же месяце Песков говорил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине.
Ранее Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной в 2022 году.