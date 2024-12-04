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В Кремле высказались о возможности переговоров с Украиной

Песков заявил, что оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет.

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с «Известиями», что оснований для переговоров между Москвой и Киевом пока нет.

По его словам, многие государства предлагают стать площадкой для подобного диалога, в том числе Катар. Представитель Кремля сказал, что эмират «очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно». Вместе с тем он отметил, что отношения Российской Федерации и Катара превосходно развиваются.

«Мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — добавил Песков.

В ноябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский кризис пока очень далек от политико-дипломатического урегулирования.

В том же месяце Песков говорил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине.

Ранее Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной в 2022 году.

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