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Лавров высказался о возможности урегулирования конфликта на Украине

Лавров заявил, что украинский кризис пока очень далек от урегулирования

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинский кризис пока очень далек от урегулирования. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Судя по тому, что происходит «на поле боя», мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса», — сказал министр.

Он отметил, что нанесение ракетных ударов вглубь территории России стало «эскалационным шагом». Все предупреждения Москвы о том, что Российская Федерация даст адекватный ответ на эти неприемлемые действия, были проигнорированы, подчеркнул дипломат.

«Никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей специальной военной операции», — заявил он.

По словам Лаврова, если перефразировать заявление президента РФ Владимира Путина, Россия готова к любому развитию событий, но всегда предпочитает решать спорные вопросы мирными средствами.

Также он сказал, что нужно устранить первопричины конфликта на Украине. Речь идет о «создании долговременных угроз безопасности России на западном направлении, включая расширение НАТО на восток», нарушении украинскими властями прав «русских и людей, ассоциирующих себя с русской и российской культурой, православной верой».

«Необходимым элементом политического урегулирования конфликта должна стать демилитаризация и денацификация, обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса подконтрольных киевскому режиму территорий», — продолжил министр.

Он добавил, что признание политико-территориальных реалий, которые закреплены в Конституции России, также будет условием «любых договоренностей».

25 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Россией при одном условии.

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