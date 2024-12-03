Путин встретился в Кремле с секретарем Союзного государства

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По ее информации, встреча прошла в рамках подготовки к запланированному на 6 декабря заседанию Высшему государственного совету Союзного государства в Минске.

28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках этого заседания его стране и Российской Федерации предстоит расставить все точки над i, «чтобы и будущий, и последующие годы были понятными в плане сотрудничества».

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.