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Лукашенко назвал дату заседания Высшего госсовета Союзного государства

Лукашенко: заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет 5 декабря

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России запланировано на 5 декабря. Его слова приводит белорусское госагентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, предстоит расставить все точки над i, «чтобы и будущий, и последующие годы были понятными для Беларуси и России в плане сотрудничества».

Также белорусский лидер заявил, что он и президент России Владимир Путин ждут конкретных результатов от визита первого зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова в Минск, чтобы в случае, если будут вопросы, требующие принятия решения на уровне глав государств, их решить в ближайшее время.

25 октября в интервью газете «Известия» на полях саммита БРИКС в Казани Лукашенко заявлял, что вопрос о вхождении Белоруссии в состав Российской Федерации никогда не стоял, поскольку это невозможно и невыполнимо. При этом политик не исключил, что кто-то в высоких кругах российской власти хотел бы присоединения Белоруссии к России. По его словам, таким чиновникам, которым «неймется», нужно выбросить эту мысль из головы.

Ранее Путин вручил Лукашенко высшую награду России.

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