Путин планирует посетить Минск на предстоящей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить Минск, чтобы подвести итоги работы Союзного государства России и Белоруссии в 2024 году. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Также глава государства проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Кроме того, на предстоящей неделе у президента запланирована встреча с молодыми учеными, встреча с добровольцами в День волонтера (5 декабря), участие в пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет». 3 декабря, в Международный день инвалидов (3 декабря), российский лидер продолжит заниматься темой поддержки ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность.

1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова Меркель о демонстративном опоздании Путина на саммите G8. Представитель Кремля отметил, что Путин не пытался «что-то доказать» этим опозданием.

Ранее Песков заявлял, что Путин искренне верил в сотрудничество с Германией.