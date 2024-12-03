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Сийярто заявил, что Лавров не отвергает идею мира на Украине

Сийярто: Лавров не возражал, услышав про мирное урегулирование на Украине

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров не высказывался против идеи мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда я говорил о мире [на Украине], министр Лавров это не отвергал», — сказал Сийярто.

Он напомнил, что ездил в Москву и прибыл на совещание министров иностранных дел стран НАТО в Брюссель, чтобы лоббировать позицию, согласно которой к 20 января не должно произойти ничего, что могло бы сделать мир на Украине невозможным. Сийярто обратил внимание, что везде «говорил одно и то же» и занимал одну и ту же позицию.

Накануне Петер Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию российско-украинского конфликта. Кроме того, во время визита Венгрия и Россия нашли решения по большинству проблем, стоящих в связи с санкциями США против Газпромбанка.

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