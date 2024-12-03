Венгрия и Россия нашли решения в условиях санкций против Газпромбанка

Будапешт и Москва нашли решения по большинству проблем, стоящих в связи с санкциями США против Газпромбанка. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента, передает ТАСС.

Он напомнил, что решение американской администрации о санкциях серьезно затронуло Венгрию по четырем направлениям платежей, которые проходили через Газпромбанк. В их числе: транзакции за поставки РФ ядерного топлива для АЭС, за транзит газа и его покупку по контрактам с «Газпромом».

Сийярто пояснил, что в начале декабря обсудил эти вопросы в российской столице с вице-премьером РФ Александром Новаком и представителями крупных российских энергетических компаний.

«Мы нашли решения по трем вопросам из четырех», — отметил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что уже имеется юридическая основа для двух конкурирующих правовых конструкций, из которых выберут лучшую.

Накануне Петер Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию российско-украинского конфликта.

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