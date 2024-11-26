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Орбан заявил, что 2025 год будет фантастическим, но при одном условии

Орбан: 2025-й будет фантастическим годом, если конфликт на Украине урегулируют

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Jacob King/Pool Photo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год станет фантастическим, если российско-украинский конфликт будет урегулирован. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, если «2025 станет годом мира, то это будет фантастический год».

Накануне доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что главным союзником избранного президента США Дональда Трампа в Евросоюзе во время его второго срока будет Орбан.

Он отметил, что теперь Будапешт больше не одинок, с ним «вся Америка». Венгерский премьер также подчеркнул, что победа Трампа на выборах в США приблизила мир на Украине «на семь миль».

17 ноября Орбан заявил, что правые партии, которые одержали в этом году победы на выборах в ряде государств Евросоюза, должны занять жесткую позицию против продолжения военного конфликта на Украине.

Ранее Орбан рассказал о перемене настроений в ЕС по Украине после выборов в США.

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