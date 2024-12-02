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Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы Венгрии по Украине

Сийярто прибыл в РФ в рамках инициативы по урегулированию конфликта на Украине

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом он сообщил на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, которая транслировалась в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии», — сказал Сийярто.

Риск эскалации в данный момент наивысший с начала конфликта вследствие «опасных и безответственных решений в последнее время». Венгрия считает, что нужно сосредоточиться на усилиях по установлению мира, подчеркнул он.

Решение может быть найдено только за столом переговоров, а те, кто закрывают дипломатические каналы и критикуют других за сохранение их открытыми, на самом деле не хотят мира, добавил глава венгерского МИД.

22 ноября он заявлял, что уходящая администрация президента Джо Байдена и союзники США в Европе стремятся помешать Дональду Трампу добиться урегулирования конфликта.

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