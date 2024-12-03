Спикер парламента Южной Кореи заявил о недействительности военного положения в стране

Военное положение, введенное в Южной Корее президентом Юн Сок Ёлем, недействительно после голосования в парламенте страны. Об этом со ссылкой на офис спикера парламента Республики Корея У Вон Сика сообщает РИА Новости.

Перед этим стало известно, что парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Решение было принято единогласно всеми 190 депутатами, находящимися в зале к тому моменту (всего в составе парламента 300 депутатов).

Одновременно с этим спикер парламента У Вон Сик обратился к президенту Юн Сок Ёлю с требованием отменить военное положение со своей стороны.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков заявил «Газете.Ru», что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «рехнулся», введя военное положение в стране. Однако, по его мнению, северокорейский лидер Ким Чен Ын не сможет воспользоваться ситуацией и сам пребывает в изумлении.

Ранее в Южной Корее заявили, что военные борются с антигосударственными силами.