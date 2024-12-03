Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спикер парламента Южной Кореи заявил о недействительности военного положения в стране

Спикер парламента У Вон Сик: военное положение в Южной Корее недействительно

close
Lee Jin-man/AP

Военное положение, введенное в Южной Корее президентом Юн Сок Ёлем, недействительно после голосования в парламенте страны. Об этом со ссылкой на офис спикера парламента Республики Корея У Вон Сика сообщает РИА Новости.

Перед этим стало известно, что парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Решение было принято единогласно всеми 190 депутатами, находящимися в зале к тому моменту (всего в составе парламента 300 депутатов).

Одновременно с этим спикер парламента У Вон Сик обратился к президенту Юн Сок Ёлю с требованием отменить военное положение со своей стороны.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков заявил «Газете.Ru», что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «рехнулся», введя военное положение в стране. Однако, по его мнению, северокорейский лидер Ким Чен Ын не сможет воспользоваться ситуацией и сам пребывает в изумлении.

Ранее в Южной Корее заявили, что военные борются с антигосударственными силами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами