«Президент Юн рехнулся»: кореевед Ланьков – о военном положении в Южной Корее

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков заявил «Газете.Ru», что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «рехнулся», введя военное положение в стране.

«Я в Пекине. Говорить не буду до уяснения ситуации и своего возвращения в Сеул. Кажется, президент Юн рехнулся. Ким Чен Ын воспользоваться [ситуацией] не может и, полагаю, сам в изумлении», — сказал он.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Он провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, как утверждается, и связано введение военного положения в стране.

Лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хук назвал объявление в Южной Кореи военного положения ошибкой.

Ранее командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан-су заявил о введении контроля над всеми СМИ.