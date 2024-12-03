В Южной Корее заявили, что военные борются с антигосударственными силами

Введение военного положения в стране вызвано необходимостью борьбы с антигосударственными силами. Об этом сообщил начальник штаба Сухопутных войск Пак Ан Су, назначенный командующим после введения военного положения, передает Yonhap.

«Вся политическая деятельность, включая связанную с Национальной ассамблеей, региональными ассамблеями, политическими партиями, созданием политических организаций, митингами и протестами, запрещена», — заявил он.

По словам командующего, указ был принят в целях защиты свободной демократии и безопасности людей от антигосударственных сил, угрожающих свергнуть страну. Пак добавил, что принятый документ устанавливает контроль над всеми СМИ и издательствами, а также предписывает врачам-стажерам, объявившим забастовку, немедленно вернуться к работе в течение 48 часов.

До этого стало известно, что войска командования военным положением в Южной Корее пытаются проникнуть в главное здание парламента.

Ранее стало известно, что корейские депутаты перелезают через забор, чтобы проголосовать за импичмент президенту.