Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парламент Южной Кореи собрался на заседание

Парламент Южной Кореи собрался на заседание после введения военного положения

Парламент Южной Кореи собрался на заседание после введения военного положения в стране. Об этом сообщает телеканал YTN.

Уточняется, что парламент собрался на заседание одновременно с попытками силовиков проникнуть в здание.

3 декабря президент страны Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. По словам главы государства, это решение принято в целях искоренения просеверокорейских сил и защиты свободного конституционного порядка.

В ночь на 3 декабря глава Южной Кореи провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.

24 октября сообщалось, что у президентского комплекса в Южной Корее упал воздушный шар с мусором и листовками. Никаких опасных веществ в прикрепленных к шарам пакетах обнаружено не было. Их содержимое состояло из бытового мусора, включая пластик и макулатуру.

29 ноября южнокорейская газета Kukmin Ilbo писала, что воздушные шары с мусором содержали в том числе листовки с критикой южнокорейского президента и членов его администрации.

Ранее в министерстве иностранных дел КНДР сделали последнее предупреждение Южной Корее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами