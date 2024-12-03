Парламент Южной Кореи собрался на заседание после введения военного положения в стране. Об этом сообщает телеканал YTN.

Уточняется, что парламент собрался на заседание одновременно с попытками силовиков проникнуть в здание.

3 декабря президент страны Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. По словам главы государства, это решение принято в целях искоренения просеверокорейских сил и защиты свободного конституционного порядка.

В ночь на 3 декабря глава Южной Кореи провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.

24 октября сообщалось, что у президентского комплекса в Южной Корее упал воздушный шар с мусором и листовками. Никаких опасных веществ в прикрепленных к шарам пакетах обнаружено не было. Их содержимое состояло из бытового мусора, включая пластик и макулатуру.

29 ноября южнокорейская газета Kukmin Ilbo писала, что воздушные шары с мусором содержали в том числе листовки с критикой южнокорейского президента и членов его администрации.

Ранее в министерстве иностранных дел КНДР сделали последнее предупреждение Южной Корее.