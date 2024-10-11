Северная Корея сделала последнее предупреждение Южной

Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) заявило, что делает последнее предупреждение Южной Корее и требует прекратить полеты беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС.

Также отмечается, что КНДР приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей.

9 октября сообщалось, что власти Северной Кореи намерены укрепить границу с Южной Кореей «прочными оборонительными сооружениями», соответствующее уведомление было отправлено в США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что данное решение по укреплению границы с Южной Кореей стало необходимой мерой самозащиты, «сдерживания войны и обеспечения безопасности» КНДР.

До этого стало известно, что академия национальной обороны КНДР провела контрольные стрельбы снарядов калибра 240 мм для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее перебежчик из КНДР попал в Южную Корею через Желтое море.