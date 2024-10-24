Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На территории Южной Кореи упал воздушный шар с мусором

Yonhap: у президентского комплекса в Южной Корее упал шар с мусором и листовками

close
Yonhap/Reuters

У президентского комплекса в Южной Корее упал воздушный шар с мусором и листовками, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на службу безопасности президента.

«Этим утром северокорейский шар с мусором лопнул в воздухе, что разбросало мусор по территории правительственного комплекса в округе Йонсан», — говорится в сообщении.

До этого агентство Yonhap сообщало, что КНДР отправила в Южную Корею около 20 воздушных шаров с мусором.

По данным агентства, этот запуск воздушных шаров с мусором со стороны КНДР стал 28-м по счету с мая текущего года.

Авторы публикации уточнили, что никаких опасных веществ в прикрепленных к шарам пакетах обнаружено не было. Их содержимое состояло из бытового мусора, включая пластик и макулатуру.

Также министр иностранных дел Республики Корея (РК) Чо Тхэ Ель в ходе своего выступления в пятницу в рамках общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что объединение Корейского полуострова позволит обеспечить мир в регионе.

Ранее в министерстве иностранных дел КНДР сделали последнее предупреждение Южной Корее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами