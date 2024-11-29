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КНДР отправила воздушные шары с мусором и листовками в Южную Корею

Kukmin Ilbo: КНДР направила в Южную Корею листовки с критикой президента

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Shutterstock

Воздушные шары с мусором, которые Корейская народная демократическая республика (КНДР) отправила в Республику Корея, содержали в том числе листовки с критикой южнокорейского президента и членов его администрации. Об этом сообщает южнокорейская газета Kukmin Ilbo.

«На листовках были оскорбления в адрес президента Юн (Сок Ёля — «Газета.Ru»), такие как «бестолковый болван» и «можно и не знать, почем сейчас лук, но нужно же понимать, что можешь быть повержен ударом ядерного кулака», — говорится в сообщении.

По данным источника, критике также подверглись начальник управления национальной безопасности Син Вон Сик и министр обороны Ким Ён Хён. Источник утверждает, что их совместное изображение сопровождалось фотографиями южнокорейских беспилотников, найденных в Пхеньяне, запуск которых Сеул официально отрицал.

Среди прочего Kukmin Ilbo утверждает, что найденных материалах были фразы об обладании КНДР ядерным оружием и предупреждения о необходимости прекратить запуск листовок из Южной Кореи.

24 октября сообщалось, что у президентского комплекса в Южной Корее упал воздушный шар с мусором и листовками. Никаких опасных веществ в прикрепленных к шарам пакетах обнаружено не было. Их содержимое состояло из бытового мусора, включая пластик и макулатуру.

Ранее в Южной Корее открылся Starbucks с видом на КНДР.

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