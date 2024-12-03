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Премьер Польши сообщил, что ожидает переломных событий на Украине

Премьер Польши Туск ожидает переломных событий на Украине в ближайшие полгода

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что в ближайшие полгода можно ожидать значительных событий, связанных «с войной и миром» на Украине. Об этом он сообщил на встрече с генеральным секретарем Совета Евросоюза Терезой Бланше, как передает газета Rzeczpospolita.

«Возможно, нас ожидают ключевые события, касающиеся войны и мира на востоке от нашей границы», — отметил Туск.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что переломный момент в украинском конфликте может наступить уже зимой. Экс-разведчик отметил, что украинцам «дают самим достигнуть осознания своей незащищенности», в результате они будут «вынуждены отступить». Кроме того, неназванный высокопоставленный украинский чиновник в беседе с Reuters сказал, что на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом ближайшие четыре или пять месяцев станут переломными в конфликте на Украине.

Ранее в США заявили, что Зеленский может выбрать ручку для подписания пакта о капитуляции.

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