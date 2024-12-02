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В США заявили, что Зеленский может выбрать ручку для подписания пакта о капитуляции

Майк Адамс: Зеленский может выбирать только ручку, которой подпишет капитуляцию

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Johanna Geron/Reuters

Владимир Зеленский может лишь выбрать цвет ручки, которой подпишет акт о безоговорочной капитуляции. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский научный исследователь Майк Адамс, комментируя слова украинского президента о том, что он может согласиться на прекращение огня и отказаться от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.

Адамс считает, что у Зеленского нет рычагов, позволяющих ему диктовать какие-либо условия, даже условия капитуляции. Он подчеркнул, что единственный выбор, который Россия предоставляет Зеленскому, — это выбрать цвет чернил для ручки, которой он подпишет свою безоговорочную капитуляцию.

При этом 1 декабря советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом намерен предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя. Салливан отметил, что Украина должна сама определять свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией.

Ранее Кулеба перечислил препятствия для быстрого окончания конфликта на Украине.

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