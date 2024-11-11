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В Киеве полагают, что наступающая зима станет переломной в конфликте

Reuters: в Киеве надеются на завершение конфликта на Украине после зимы

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

На фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом ближайшие четыре или пять месяцев станут переломными в конфликте на Украине. Такое мнение агентству Reuters высказал неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

По его словам, политические события в США заставляют Киев задуматься о возможной финальной стадии войны.

«Эта зима — переломный момент... Я надеюсь, что война подходит к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, исходные позиции», — сказал украинский чиновник, попросив об анонимности.

Собеседник агентства пояснил, что на Украине ждут и гадают, кого Трамп назначит на ключевые должности в сфере безопасности и обороны. От этого будет зависеть формирование американской политики в отношении Украины. На то, что эту должность займет бывший госсекретарь Майк Помпео, которого считают проукраинским, в Киеве не надеются.

В том же интервью украинский чиновник заявил, что уходящий президент США Джо Байден «сильно потерял в авторитете». Он отметил, что в Киеве не слишком рассчитывают на то, что Байден окажет Украине существенную помощь до окончания своих полномочий.

Ранее на Украине оценили вероятность приглашения в НАТО после победы Трампа.

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